S-au stabilit primele două echipe calificate direct pentru sferturile Ligii Campionilor feminine. Barcelona și Lyon, protagonistele finalei de anul trecut, și-au asigurat prezența în careul de ași. Bayern Munchen a urcat pe locul trei după o victorie categorică, dar suspansul rămâne total pentru ultimele două poziții directe, care vor fi decise în ultima etapă.

Finalistele de anul trecut nu au de gând să lase loc de surprize. Barcelona și Olympique Lyonnais sunt primele echipe calificate direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor feminine. Fetele din Spania, campioanele în exercițiu au făcut spectacol în fața elvețiencelor de la Servette și s-au impus cu un categoric 6 la 0. Aitana Bonmati a deschis scorul în minutul 19, iar Claudia Pina și Esmee Brugts au mărit avantajul într-un interval de numai 13 minute. Caroline Graham Hansen a transformat un penalty, iar Pina a mai înscris de două ori și și-a trecut în cont un hat-trick.

Catalanele au învins clar și și-au îmbunătățit recordul impresionant, fiind de neînvins în ultimele 16 meciuri din Liga Campionilor. Barcelona a ajuns astfel la 13 puncte și a urcat pe primul loc în liga unică. Pe doi este finalista de anul trecut, Olympique Lyonnais, cu același punctaj, dar cu un gol mai puțin marcat. Aseară franțuzoaicele au câștigat cu 2 la 0 în deplasare, în fața lui Arsenal. Jule Brand a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar în partea secundă, Melchie Dumornay a stabilit rezultatul final cu un șut spectaculos în vinclu.

Iar Bayern Munchen a urcat pe podium și are șanse mari să se califice și ea direct în sferturi, însă lupta pentru ultimele două bilete se va decide abia în ultima rundă. Aseară bavarezele au obținut o victorie categorică, scor 4 la 0, în deplasare cu Austria Viena. Klara Bühl și Pernille Harder au punctat în prima repriză, iar după pauză tânăra Alara a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri ale serii.

Sophie Proost a închis tabela, într-o partidă dominată categoric de Bayern, care a expediat 25 de șuturi spre poartă și a trimis mingea de trei ori în bară sau transversală. (CARTON) După 5 runde, Barca și Lyon conduc clasamentul cu câte 13 puncte, nemțoaicele de la Bayern au ajuns la 11 puncte, la fel ca Chelsea, dar cu un golaveraj superior. Manchester City, Real Madrid și Juventus au câte nouă puncte, iar Arsenal se află pe locul opt, cu 8 puncte. Toate aceste formații păstrează șanse matematice la un loc în primele patru.

Ultima etapă este programată pe 16 decembrie.