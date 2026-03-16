Bayern Munchen o va înfrunta miercuri seară, pe teren propriu, pe Atalanta, într-un meci contând pentru returul optimilor Champions League. Nemții au un avantaj important obținut în prima manșă, dar în această săptămână sunt forțați să joace cu un portar de doar 16 ani între buturi, toți goalkeeper-ii din lotul lui Vincent Kompany fiind accidentați, scrie eurosport.ro.

Bayern Munchen va primi miercuri seară, de la ora 22:00, vizita celor de la Atalanta, într-un meci contând pentru returul optimilor Champions League.

Bavarezii sunt ca și calificați în sferturile de finală ale celei mai importante competiții intercluburi de pe continent, după ce în prima manșă au câștigat în Italia cu 6-1.

Lucrurile s-ar putea schimba dramatic, însă, în această săptămână, în condițiile în care Vincent Kompany nu se va putea baza în returul cu Atalanta pe niciunul dintre portarii din lotul său.

Toți cei 4 goalkeeperi de la prima echipă a lui Bayern sunt accidentați și nu se vor reface la timp pentru a juca miercuri seară în Champions League, punându-și echipa într-o situație uluitoare.

Dacă Manuel Neuer și Leon Klanac erau deja pe lista indisponibililor, Jonas Urbig s-a accidentat în turul de la Bergamo, iar Sven Ulreich a suferit o problemă după meciul cu Bayer Leverkusen.

Astfel, bavarezii sunt forțați să folosească miercuri seară un portar din echipa de juniori. Cel mai probabil, cel ales va fi Leonard Prescott, goalkeeper-ul de doar 16 ani, care evoluează la Bayern U19.