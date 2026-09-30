Brazilia a întors spectaculos meciul cu Australia și a câștigat cu 4 la 2, la Brisbane. Sud-americanii au fost conduși la pauză, dar au revenit în repriza secundă și au obținut victoria la patru zile după remiza din primul amical.

Peste 52 de mii de spectatori au urmărit un duel cu șase goluri și multă tensiune dintre Brazilia și Australia. Naționala pregătită de Carlo Ancelotti s-a impus cu 4 la 2 în fața reprezentativei gazdă, pe Lang Park Stadium din Brisbane, după ce primul în meci, disputat pe 25 septembrie la Townsville, duelul se terminase 1 la 1. Brazilienii au început în forță și au deschis scorul după numai trei minute. Vanderson a primit mingea în apropierea careului și a trimis-o spectaculos în plasă. Portarul Patrick Beach a avut apoi două intervenții excelente în fața lui Raphinha și a menținut Australia în meci.

Ba mai mul gazdele au avut parte de un răspuns excelent. În minutul 30, Alessandro Circati a egalat după un corner, iar 4 minute mai târziu, Connor Metcalfe a întors rezultatul cu un șut superb de la marginea careului și Australia conducea cu 2 la 1.

Brazilia a egalat chiar înainte de pauză. După o intervenție VAR, arbitrul japonez a acordat penalty pentru un fault asupra lui Danilo, iar Raphinha a transformat lovitura de pedeapsă. A fost ultima acțiune a lui Raphinia, deoarece atacantul Barcelonei nu a mai revenit pe teren după pauză, acuzând un disconfort la coapsa dreaptă, iar în locul său a intrat Endrick.

În repriza secundă, Brazilia a ridicat ritmul. Ancelotti a făcut mai multe modificări, iar una dintre ele a contribuit decisiv la revenirea sud-americanilor. În minutul 69, Vinicius Junior a construit faza, Endrick a trimis mingea în careu, iar Bruno Guimaraes a înscris pentru 3 la 2. Pentru mijlocașul lui Newcastle a fost și meciul cu numărul 50 pentru naționala Braziliei. Sud-americanii au continuat să atace, iar Estevao a fost aproape de al patrulea gol. Reușita a venit însă în minutul 80 din partea lui Vinicius Junior, care a pătruns în careu, a fost faultat și tot el a executat penalty-ul. Starul lui Real Madrid a transformat fără emoții și a stabilit scorul final, de 4 la 2. Pentru Brazilia urmează un nou test în această perioadă internațională. Naționala lui Carlo Ancelotti va întâlni India, sâmbătă, pe 3 octombrie, la Calcutta.