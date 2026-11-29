Brazilia nu cedează supremația în fotbalul sud-american. Pentru al optulea an consecutiv, Copa Libertadores ajunge în vitrina unui club brazilian. De această dată, Palmeiras a triumfat în fața argentinienilor de la Estudiantes și a cucerit al patrulea trofeu din istorie.

Palmeiras a cucerit din nou America de Sud. Formația pregătită de portughezul Abel Ferreira a învins-o pe Estudiantes de La Plata în finala Copa Libertadores și a intrat într-un cerc select al marilor câștigătoare ale competiției. Brazilianii s-au impus cu 1 la 0, într-o partidă disputată pe stadionul Centenario din Montevideo. Unicul gol al confruntării a fost marcat de paraguayanul Ramon Sosa, care a devenit eroul unei seri istorice pentru clubul din Sao Paulo.

După aceasta argentinienii au continuat să caute golul egalizator, dar defensiva condusă de căpitanul Gustavo Gomez a rezistat. După opt minute de prelungiri, arbitrul a fluierat finalul, iar Palmeiras a declanșat fiesta pe stadionul Centenario.

Astfel, echipa lui Abel Ferreira a câștigat pentru a patra oară Copa Libertadores, după triumfurile din 1999, 2020 și 2021. Brazilianii au egalat-o pe Flamengo în clasamentul cluburilor din Brazilia cu cele mai multe trofee continentale.