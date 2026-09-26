Pauza pentru meciurile echipei naționale înseamnă și amicale. Australia a fost cât pe ce să producă o surpriză uriașă, dar a scăpat victoria contra Braziliei în prelungiri.

Tânărul fotbalist care a trrecut pe la academia clubului Bayern Munchen, Nestory Irankunda, a deschis scorul cu o execuție splendidă din lovitură liberă. Australia se îndrepta spre un succes neașteptat pe teren propriu, dar Brazilia s-a salvat la ultima fază. Rayan a reluat cu capul centrarea lui Raphinha, iar golul a fost validat cu ajutorul sistemului semiautomat de pe linia porții. Astfel, amicalul s-a încheiat indecis, scor 1 la 1, dar este în continuare un semnal de alarmă pentru Brazilia. Naționala pregătită de Carlo Ancelotti a fost supusă valurilor de critici, după eliminarea în optimile Cupei Mondiale.