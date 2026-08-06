Spaniolii nu uită promisiunile făcute înainte de Campionatul Mondial, pe care l-au câștigat. După tatuajul curajos al lui Marc Cucurella, Gavi și-a achitat și el „datoria”. Fotbalistul Barcelonei a apărut cu un nou look: și-a vopsit părul roz, exact cum a promis. 

Sergiu Tataru
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Filmulețul postat de bărbierul lui Gavi a făcut furori pe internet. Jucătorul, care a împlinit ieri 22 de ani, s-a tuns mai întâi, iar apoi a urmat schimbarea cea mare. Gavi a postat și câteva poze cu rezultatul final și mesajul „un om de cuvânt”. Chiar dacă vacanța sa ar fi trebuit să mai dureze o săptămână, mijlocașul Barcelonei a revenit la antrenamente și a ieșit în evidență pe teren. 

„ - Bine ai revenit, Gavi!

- Culers(n.red. Fani Barcelona), am revenit!” 

Pablo Gavira sau mai simplu, Gavi, a fost mai mult rezervă la Cupa Mondială, intrând pe teren de pe bancă doar în două meciuri. Totuși, ibericul a trebuit să își îndeplinească promisiunea făcută înaintea turneului. Atunci, Gavi a spus că își vopsește părul roz în caz de victorie, Pedri – blond, Lamine Yamal a promis că nu se bărbierește trei săptămâni, iar Ferran Torres a fost provocat să se facă chel. Totodată, Marc Cucurella a fost primul care s-a ținut de cuvânt și și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente, cu trofeul în mâini.

Rămâne de văzut dacă Pedri, Ferran și Yamal vor fi la fel de responsabili ca și coechipierii lor.

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