Carlos Alcaraz continuă să-și construiască un palmares impresionant. Spaniolul a cucerit turneului ATP 500 de la Viena, după o finală în care nu i-a lăsat prea multe șanse adversarului. La doar 23 de ani, Alcaraz a ajuns la 28 de titluri în carieră, iar victoria din capitala Austriei confirmă revenirea sa spectaculoasă după o perioadă complicată, marcată de o accidentare.

Carlos Alcaraz a avut nevoie de doar o oră și 37 de minute pentru a-l învinge pe Alex de Minaur, în finala turneului ATP de la Viena. Primul set a fost practic fără istoric. Alcaraz a început în forță și a obținut break încă din primul game. După numai 14 minute, conducea deja cu 3 la 0, iar australianul nu a reușit să găsească soluții pentru a opri ofensiva adversarului. Spaniolul a mai câștigat două game-uri pe serviciul lui De Minaur și a închis setul cu 6 la 1. În actul secund, australianul, aflat pe locul 10 mondial, a încercat să echilibreze partida. De Minaur a rezistat mai bine pe propriul serviciu, însă nu și-a creat nicio oportunitate de break. Alcaraz a rămas concentrat, a pus presiune constantă și a făcut diferența în ultimul game, când a încheiat setul cu 6 la 4 și a declanșat sărbătoarea pentru al patrulea său trofeu din acest an.

Cu acest succes Alcaraz a ajuns la șapte victorii din tot atâtea meciuri disputate împotriva lui Alex de Minaur. Iar drumul spre trofeu a fost unul impresionant. Spaniolul nu a pierdut niciun set în cele cinci meciuri disputate la Viena și a confirmat că traversează o perioadă excelentă. Trofeul de la Viena este cu atât mai important pentru Alcaraz, cu cât spaniolul a revenit în circuit după o pauză de peste patru luni, provocată de o accidentare la încheietura mâinii drepte. La numai 23 de ani, ibericul are acum 28 de titluri ATP, dintre care patru obținute în 2026. Prin această performanță, spaniolul a urcat pe locul al patrulea în clasamentul all-time al titlurilor ATP 500, după Roger Federer, Novak Djokovic și Rafael Nadal.

Alcaraz își îndreaptă acum atenția spre Mastersul de la Paris, apoi spre Turneul Campionilor de la Torino și faza finală a Cupei Davis, programată la Bologna.