Carlos Alcaraz continuă cursa pentru apărarea trofeului la turneul ATP 500 de la Tokyo. Spaniolul s-a calificat în semifinale, după ce Denis Shapovalov a abandonat în sferturi. În penultimul act se așteaptă un duel sută la sută spaniol.

Canadianul Denis Shapovalov a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări. Carlos Alcaraz câștigase primul set la tie-break, iar în actul secund conducea cu 2 la 1 când adversarul său a abandonat. Pentru iberic este a opta victorie consecutivă la Tokyo și a 49-a semifinală din carieră.

Campionul en-titre își continuă astfel parcursul spre apărarea trofeului cucerit anul trecut. În penultimul act, spaniolul va avea parte de un duel cu Jaume Munar, compatriotul său. Ocupantul locului 64 mondial l-a învins pe francezul Kyrian Jacquet cu 6-4, 6-2. Munar a ajuns în semifinale după ce, în primul tur, a produs surpriza și l-a eliminat pe americanul Taylor Fritz, al treilea favorit.

Pe cealaltă parte a tabloului, Valentin Vacherot va da piept cu Jiri Lehecka. Monegascul Vacherot, favorit numărul opt, a revenit spectaculos în fața francezului Arthur Fils și s-a impus cu 7 la 5, 4 la 6, 6 la 4. Iar Lehecka nu a avut nicio emoție. Cehul l-a surclasat pe paraguayanul Adolfo Daniel Vallejo, venit din calificări, cu un dublu 6 la 1, în doar 58 de minute.

Carlos Alcaraz este favorit incontestabil la câștigare trofeului în capitala Japoniei. Succesul i-ar permite să își apere cele 500 de puncte ATP și i-ar aduce un cec în valoare de peste 430 de mii de dolari.