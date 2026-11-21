Carlos Alcaraz este primul finalist al Turneului Campionilor, urmând să joace în ultimul act al doilea sezon la rând. Spaniolul a avut mari emoții în partida cu Ben Shelton, fiind nevoit să revină după ce a pierdut primul set. În cealaltă parte a tabloului, Alexander Zverev se va lupta pentru al doilea loc în finală cu Daniil Medvedev, care și-a asigurat biletul aseară.

Carlos Alcaraz și Ben Shelton au disputat în această după-amiază prima semifinală de la Turneul Campionilor. Chiar dacă nu era favorit la victorie, americanul început mai bine partida și a făcut break încă din debut. Shelton s-a desprins la 3 la 0 și a câștigat primul set cu 6 la 3. După ce în grupe a acuzat probleme fizice, fiind zvonuri că se va retrage, se profila o surpriză. Însă, Alcaraz a reacționat în actul secund. Ibericul și-a ridicat nivelul jocului și a egalat situația la seturi, tot cu 6 la 3. Actul decisiv a fost mult mai echilibrat. Cei doi au mers cap la cap, fără să-și cedeze serviciul, iar calificarea s-a decis în tie-break. Acolo, Alcaraz a dominat categoric și s-a impus cu 7 la 1.

Spaniolul a ajuns astfel în finală pentru al doilea an consecutiv și și-a prelungit seria victoriilor la 13 meciuri. Alcaraz va afla în această seară cine va fi adversarul său din finală, Alexander Zverev sau Daniil Medvedev. Dacă liderul mondial, Zverev, a câștigat toate meciurile din grupă, Medvedev a ajuns în semifinale după o victorie în două seturi în fața americanului Frances Tiafoe. Cei doi au avut un meci decisiv pentru calificare, după ce obținuseră câte o victorie și suferiseră câte o înfrângere în faza grupelor. Rusul s-a impus cu 6 la 3 și 6 la 4, într-o oră și 21 de minute.

Tiafoe, aflat la prima participare la Turneul Campionilor, părăsește competiția după o victorie și două înfrângeri. În schimb, Medvedev, campionul din 2020, va încerca să ajungă din nou în finală. Pentru asta, trebuie să treacă de Alexander Zverev, într-un duel programat în această seară, la Torino.