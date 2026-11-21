Chiar dacă și-a asigurat titlul de campion în Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, continuă să domine. Italianul a fost cel mai rapid în calificările Marelui Premiu din Las Vegas, însă o penalizare l-a lăsat fără prima poziție. Așadar, Max Verstappen va pleca din pole-position. Olandezul a avut un nou episod tensionat cu George Russell de la Mercedes. Cei doi au ajuns chiar să se atingă pe circuit, iar britanicul l-a atacat dur pe pilotul Red Bull.

Antonelli a reușit cel mai bun tur, cu timpul de un minut și 33 de secunde și 893 de miimi. A fost peste Max Verstappen, însă o penalizare de cinci poziții, primită pentru schimbarea unor componente ale unității de propulsie, îl va trimite pe italian pe locul șase la start. Astfel, Verstappen va pleca din pole-position, pentru a 51-a oară în carieră. Coechipierul lui Antonelli de la Mercedes, George Russell, va ocupa locul secund, iar Lando Norris va completa prima linie. În schimb, Ferrari a avut o seară de coșmar. Nici Charles Leclerc, nici Lewis Hamilton nu au reușit să ajungă în ultima parte a calificărilor. Leclerc a încheiat pe locul 11, iar Hamilton pe 12. Pentru Scuderia, este primul dublu eșec în Q2 de la Marele Premiu al Italiei din 2025.

„ - Am rămas în afară.

- Este incredibil.

- Suntem în afară, cu ambele mașini.

- Nu am trecut? Îmi pare rău, băieți, am dat totul.”

Tensiunea cea mai mare a apărut înainte de calificări. În ultima sesiune de antrenamente, Verstappen și Russell s-au atins în virajul 14. Olandezul l-a depășit pe britanic în timp ce acesta se pregătea să înceapă un tur rapid. Russell a încercat să-și recupereze poziția, iar cele două monoposturi au intrat în contact.

Ulterior, Verstappen l-a depășit pe Russell și i-a arătat degetul mijlociu britanicului. Comisarii l-au avertizat pe cvandruplul campion mondial pentru o schimbare imprevizibilă de direcție în timpul frânării. Cei doi vor pleca acum unul lângă altul, din primele două poziții, în cursa de la Las Vegas, progamată mâine dimineața. Vor urma alte două etape înainte de sfârșitul sezonului, în care zarurile au fost aruncate. Andrea Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion din istoria Formulei 1, iar echipa sa, Mercedes, a cucerit titlul la constructori.