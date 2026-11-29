Performanță ieșită din comun în campionatul Franței. Senegalezul Abdallah Sima a reușit un lucru extrem de rar în fotbalul modern, a marcat toate cele cinci goluri ale echipei sale într-un singur meci. Atacantul lui Lens a transformat partida cu Angers într-un recital personal, iar prestația sa a intrat direct în istoria din Ligue 1.

Un fotbalist, cinci goluri și o performanță istorică. Abdallah Sima a făcut spectacol în Ligue 1, unde a demolat defensiva lui Angers și a adus o victorie categorică pentru Lens. Deși Lens a fost condusă de două ori, atacantul de 25 de ani a întors rezultatul de unul singur și a intrat în istoria fotbalului francez. Partida disputată pe stadionul Raymond-Kopa, în cadrul etapei a 12-a din Ligue 1, a început mai bine pentru gazde. Angers a deschis scorul în minutul 20, prin Amine El Ouazzani, care a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap.

Lens a restabilit egalitatea cu două minute înainte de pauză. Abdallah Sima a înscris primul său gol al serii în minutul 43, iar cele două formații au intrat la vestiare la egalitate, scor 1 la 1. Gazdele au revenit în avantaj imediat după reluare. În minutul 48, același Amine El Ouazzani a reușit dubla și a făcut 2 la 1 pentru Angers. Din acel moment însă, a început spectacolul lui Sima. Atacantul senegalez a egalat în minutul 64, cu un șut din interiorul careului. Iar 6 minute mai târziu, a lovit din nou.

Lens a trecut în avantaj, iar Sima nu s-a oprit aici. În minutul 76, a înscris pentru a patra oară, după pasa lui Florian Thauvin. Ultima lovitură a venit în minutul 81. Senegalezul a trimis mingea în plasă cu capul, în urma centrării lui Florian Sotoca, stabilind scorul final, 5 la 2 pentru Lens.

Astfel, Sima a înscris toate cele cinci goluri ale echipei sale, într-un interval de numai 38 de minute. A fost înlocuit în minutul 84, după o prestație care a făcut înconjurul Europei. Performanța lui Abdallah Sima este cu atât mai impresionantă cu cât un asemenea recital nu s-a mai văzut în prima ligă franceză de 12 ani, din octombrie 2014.