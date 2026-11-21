Meci de coșmar pentru Bayern Munchen. Bavarezii au obținut doar o remiză în fața celor de la Koln, iar problemele nu s-au oprit la scorul de pe tabelă. Harry Kane și Michael Olise au ieșit accidentați, britanicul fiind operat noaptea trecută.

Pe Allianz Arena, oaspeții au dat lovitura în minutul 12. Englezul Mikey Moore a profitat de o fază rapidă ca la futsal și a driblat elegant în fața portarului Jonas Urbig. Bayern a restabilit egalitatea înainte de pauză. Nathaniel Brown a pătruns în careu și a trimis mingea în plasă, în minutul 37.

Cea mai proastă veste a primei părți a fost accidentarea lui Harry Kane, care a părăsit terenul încă din minutul 20, după un duel cu Joel Schmied în careu. Iar la pauză a fost schimbat și Michael Olise, care a acuzat probleme la picior. Bayern a confirmat ulterior că francezul a suferit o contuzie, în timp ce Kane are o ruptură a ligamentului sindesmozei la glezna stângă. Noaptea, proaspătul câștigător al Balonului de Aur, a fost operat și va lipsi câteva luni de pe teren. Bavarezii nu au găsit drumul spre gol, iar Koln a rezistat presiunii, încheindu-se 1 la 1.

Înaintea etapei a zecea, Bayern împărțea prima poziție în Bundesliga cu Borussia Dortmund, la egalitate de puncte, iar după ce a acumulat doar un punct i-a oferit o oportunitate rivalei. Însă pentru echipa pregătită de Vincent Kompany există și alte motive serioase de îngrijorare. Pe lângă Kane și Olise, bavarezii au deja mai mulți jucători importanți indisponibili, printre care Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry și Luis Diaz.