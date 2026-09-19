Tenismena din Moldova, care reprezintă Spania, Cristina Bucșa, s-a oprit în semifinalele probei de simplu de la Guadalajara. Chiar dacă a fost învinsă de Iva Jovic, jucătoarea de 28 de ani mai poate deveni campioană la dublu.

Iva Jovic a început mult mai bine confruntarea și a făcut repede break, câștigând în primul set cu 6 la 4. În partea a doua, Cristina Bucșa nu a mai rezistat și a pierdut cu 1 la 6, fiind eliminată în semifinalele turneului WTA 500, ceea ce i-a asigurat aproximativ 56 de mii de euro.

Turneul va avea o finală sută la sută americană, a doua favorită urmând să joace cu Peyton Stearns. În schimb, la dublu Cristina Bucșa poate cuceri titlul în pereche cu o altă jucătoare din SUA. Favoritele numărul 1 vor da piept la noapte cu un duet format dintr-o niponă și o jucătoare din Thailanda.