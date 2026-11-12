S-au tulburat apele la Manchester United. După startul de sezon dezamăgitor, diavolii roșii s-au despărțit de antrenorul Michael Carrick, iar favorit la preluarea funcției este Mauricio Pochettino. Ultima partidă a lui Carrick a fost festivalul cu opt goluri, încheiat scor 4 la 4, contra celor de la Aston Villa.

Michael Carrick nu a rezistat nici măcar un an pe banca tehnică. Numit în ianuarie 2025 antrenor interimar, după demisia lui Ruben Amorim, a avut un parcurs impesionant pe final de sezon. A rămas antrenor principal, doar că actuala stagiune a început dezastruos. Manchester United are opt puncte acumulate în zece etape și ocupă abia locul 18 din zona retrogradării a campionatului.

În Liga Campionilor, britanicii au două eșecuri și două victorii, pe deasupra fiind eliminați în prima rundă a Cupei Ligii Angliei. Carick a mai pregătit formația Middlesbrough, iar în timpul carierei de jucător a evoluat 12 sezoane la Manchester United. Potrivit presei britanice, Mauricio Pochettino îi va lua locul.

Argentinianul, care a pregătit-o mulți ani pe rivala Tottenham Hotspur, este selecționerul naționalei Statelor United, cu un contract până în 2030 și o clauză de reziliere de 10 milioane de dolari.