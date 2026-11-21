Fundașul stânga a trimis mingea în propria poartă într-o fază din Cupa Portugaliei, care i-a lăsat fără cuvinte pe toți cei din jur. Copleșit de emoții, Moura a izbucnit în plâns și a cerut să părăsească terenul.

Totul s-a întâmplat în minutul 57 al meciului cu Paredes, formație din liga a treia. Porto conducea cu 1 la 0, când portarul a respins în față un șut al adversarilor. Mingea a ajuns la Moura, care a trimis-o direct în propria poartă. Fundașul portughez a rămas la pământ, cu mâinile la față, vizibil afectat. A solicitat să fie înlocuit, însă antrenorul l-a ținut pe teren până în minutul 70. Colegii și adversarii au încercat să-l încurajeze, iar cei aproximativ 40 de mii de spectatori l-au aplaudat în semn de susținere.

A fost egalitate, iar Porto a avut nevoie de loviturile de departajare pentru a elimina formația din liga a treia. Autogolul a alimentat și suspiciunile. Unii internauți au pus sub semnul întrebării intenția fundașului și au făcut legătura cu posibile pariuri sportive.