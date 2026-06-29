Fenomenul din lumea natației, David Popovici, a demonstrat că este în formă înaintede Campionatul European din luna august. Sportivul din România a cucerit aurul în probele de 100 și 200 de metri, stil liber, iar la 50 de metri a luat argintul în cadrul turneului Settecolli de la Roma.

David Popovici a câștigat proba de 100 de metri, stil liber, cu rezultatul de 47 de secunde și 26 de sutimi, ceea ce reprezintă un nou record al competiției, dar și al doilea cel mai bun timp al sezonului. Pe locul doi s-a clasat brazilianul Guilhermo Santos Caribe, care l-a bătut pe român pe distanța de 50 de metri. Popovici a luat medalia de argint pe această distanță, care îi este mai puțin caracteristică. Ultima cursă la care a participat în Italia a fost cea de 200 de metri, în care este campion olimpic în exercițiu. Înotătorul de peste Prut nu a avut rivali în bazin și a câștigat cu 1 minut, 44 de secunde și 48 de sutimi.

Rezultatul la 200 de metri este, la fel, un record al competiției, dar și cel mai bun timp al actualului sezon. Carlos D'Ambrosio și Jack McMillan au fost la tocmai aproximativ 2 secunde în spatele românului.

David POPOVICI, ÎNOTĂTOR: „ Îmi place această țară. Este ca a doua casă pentru mine, după România. Să fiu capabil să câștig aurul la 100 de metri pe culoarul 4, unde am doborât recordul mondial acum câțiva ani, este un privilegiu. ”

Concursul Trofeo Settecolli din Roma se bucură de un prestigiu înalt, adunând de fiecare dată sportivi de top. David Popovici a profitat de ocazie și s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic. Înotătorul de 21 de ani, care la vârsta sa a reușit deja numeroase performanțe incredibile și și-a scris numele în istoria acestui sport, continuă pregătirea pentru cele mai importante starturi ale sezonului la Campionatul European. Competiția continentală va avea loc la Paris între 10 și 16 august.