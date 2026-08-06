Cupa Mondială de fotbal, i-a schimbat viața la 180 de grade, iar acum culege roadele popularității venite peste noapte. Portarul din Capul Verde, Vozinha, a fost prezentat cu mare fast de noua sa echipă Colo-Colo. Mii de fani au venit în tribunele stadionului Monumental din Chile, a fost organizat un show de lumini, iar tricoul goalkeeperului de 40 de ani „a căzut din cer”.

Vozinha a avut parte de o întâmpinare, la care nici măcar nu a visat și care mai poate fi văzută la prezentarea unor mari vedete vedete ale fotbalului european. Colo-Colo s-a pregătit minuțios, iar după ce portarul și-a făcut apariția în fața miilor de fani entuziasmați, nemele i-a fost desenat pe teren în cadrul unui show de lumini.

Pentru a demonstra măreția clubului, pe teren au fost prezentate toate cele mai importante trofee cucerite de Colo-Colo, cea mai titrată echipă din Chile. Cel mai spectaculos moment al serii a avut în prim plan un parașutist profesionist.

Cascadorul a coborât din cer și i-a adus lui Vozinha tricoul, pe care îl va îmbrăca la echipa din Santiago.

Vozinha va purta numărul 29 și a semnat cu gruparea Colo-Colo până la sfârșit de an, cu opțiunea de prelungire pentru încă unul. Deși nu pare o achiziție utilă, ținând cont că goalkeeper-ul are 40 de ani, cu siguranță este un plus uriaș de imagine. Vozinha a devenit cel mai popular portar din lume la Cupa Mondială de fotbal.

După meciul cu Spania, încheiat cu scorul de 0 la 0, peste noapte, numărul urmăritorilor săi pe Instagram a crescut de la câteva zeci de mii la peste un milion. Acum, Vozinha are circa 30 de milioane de abonați. Portarul din Capul Verde s-a despărțit de echipa sa din liga a doua portugheză și au urmat colaborări, spoturi publicitare și tot ce vine la pachet cu statutul de vedetă, inclusiv o luptă dintre cluburile din America de Sud, câștigată de Colo-Colo. În 2015, Vozinha a îmbrăcat pentru un sezon tricoul formației Zimbru Chișinău.