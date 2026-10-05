Denis Vieru a cucerit o nouă medalie de bronz la Campionatul Mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Chopanov, campion european în acest an.

La competiția de la Baku, Denis Vieru a trecut pe rând de francezul Daikii Bouba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Emomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniolul David Garcia Torne.

Medalie după victoria din finala mică

În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Chopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieru, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin.

Moldova își mai trece astfel în palmares o medalie la Campionatul Mondial de judo.