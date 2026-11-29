Manchester United traversează unul dintre cele mai negre momente din istoria recentă. După ce a fost umilită de Liverpool, echipa lui Mauricio Pochettino a încasat alte patru goluri, de această dată chiar pe Old Trafford. Brentford a plecat cu toate punctele, iar recordurile negative continuă să se adune pentru formația din Manchester.

Old Trafford a devenit aseară scena unui nou coșmar pentru Manchester United. Fanii au venit să-și susțină echipa, dar au asistat la o nouă umilință. După înfrângerea categorică din etapa trecută cu Liverpool, formația diavolii roșii au fost spulberați și de Brentford, la fel cu 4 la 0. Astfel, debutul lui Mauricio Pochettino în fața propriilor suporteri s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Manchester United a început curajos partida cu Brentford și a avut câteva ocazii importante, dar cei cu golurile au fost oaspeții. În minutul 19, Callum Wilson a deschis scorul, după o pasă excelentă a lui Dango Ouattara. Același atacant englez a lovit din nou în minutul 32, când a finalizat o acțiune rapidă a echipei sale și a dublat avantajul londonezilor.

United a încercat să revină în repriza secundă. Youri Tielemans a trimis mingea în transversală, iar Harry Maguire a fost aproape de gol, însă Brentford a rezistat presiunii. Mai mult, oaspeții au lovit decisiv pe final. În minutul 82, Kristoffer Ajer a profitat de o fază fixă și a făcut 3 la 0, iar Kevin Schade a stabilit scorul final, 4 la 0, în primul minut al prelungirilor.

Pentru Brentford este o victorie istorică. Echipa nu mai câștigase pe Old Trafford din februarie 1937, adică de aproape 90 de ani. Iar pentru Manchester United este un nou record negativ, diavolii roșii au pierdut șase dintre cele 12 partide disputate în acest sezon iar echipa riscă să ajungă pe ultimul loc în Premier League.

Într-un alt meci din etapa a 12-a, Leeds United a obținut o victorie categorică în fața lui Coventry City. Formația pregătită de Daniel Farke s-a impus cu 3 la 0, pe teren propriu, și a ajuns la trei victorii consecutive. Dominic Calvert-Lewin a deschis scorul în minutul 40, la doar două zile după ce și-a prelungit contractul cu Leeds. Sean Longstaff a majorat avantajul chiar înainte de pauză, iar în minutul 66 a reușit dubla, după o acțiune spectaculoasă construită împreună cu Gabriel Gudmundsson.

Succesul a urcat-o pe Leeds pe locul șase, cu 20 de puncte, consolidându-i poziția în lupta pentru locurile europene.

În schimb, Aston Villa nu mai știe cum este să câștige în campionat. Echipa lui Unai Emery a înregistrat a patra remiză consecutivă, după 2 la 2 în deplasare cu Ipswich Town. Oaspeții au condus de două ori, prin Alysson și João Gomes, însă Ipswich a revenit de fiecare dată. Emersonn a egalat rapid după primul gol al brazilianului, iar Leif Davis a stabilit scorul final în minutul 56, cu o lovitură de cap.

Aston Villa rămâne neînvinsă de opt etape în campionat, dar seria remizelor începe să o coste puncte importante în lupta pentru primele poziții.