În celălalt meci al grupei din Liga A, Croația a trăit cea mai mare umilință din istoria naționalei. Anglia a înscris de șapte ori în poarta echipei lui Modric. Jude Bellingham a contribuit la patru dintre goluri, iar Harry Kane la trei.

Sergiu Tataru
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Deși părea să fie cel mai echilibrat duel al serii din Liga Națiunilor, bătălia de la Rijeka s-a tansformat într-un coșmar al croaților. A fost haos între liniile gazdelor, iar după ce a oferit pasa decisivă la golul lui Harry Kane, Jude Bellingham a înscris. De această dată, Anthony Gordon a fost în rol de asistent, jucătorul Barcelonei marcând și el în minutul 39. Chiar înainte de a intra la cabine, Bellingham a centrat în gura porții, de unde Bukayo Saka a trimis în plasă. Anglia a condus la pauză cu un incredibil 4 la 0.

Apărarea Croației a fost neputincioasă și dezorganizată. La fel ca Lamine Yamal, căpitanul Harry Kane profită de pauza echipelor naționale și strălucește înaintea decernării Balonului de Aur. Vârful britanic și-a completat dubla și a pasat lui Saka, care a punctat și el de două ori. În minutul 87, Bellingham, autorul unui gol și a trei pase decisive, l-a lansat pe Morgan Rogers. 

S-a încheiat 7 la 0, aceasta fiind cea mai dură înfrângere din istoria naționalei Croației. Echipa lui Modric, care a jucat aseară titular, are 3 puncte în Liga Națiunilor, fiind peste Cehia, dar la trei puncte în spatele Angliei și la șase puncte distanță de lidera, Spania. 

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