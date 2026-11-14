Furtună ofensivă la Amsterdam. Olandezii au spulberat neașteptat selecționata Greciei, marcând de șapte ori. Elenii, care nu pierduseră în precedentele patru etape ale Ligii Națiunilor, au suferit cel mai categoric eșec din ultimii 88 de ani.

Olanda și Grecia aveau câte opt puncte înaintea partidei de aseară, elenii având victorii cu Germania și Serbia, plus remize cu nemții și în primul duel cu Țările de Jos. Însă, la Amsterdam jocul bun al unei generații promițătoare din Grecia, a fost șters cu buretele. Summerville a deblocat tabela de scor în minutul 6, iar în decurs de mai puțin de jumătate de oră Tijjani Reijnders a semnat un hat-trick.

Jurrien Timber a închis tabela la scorul de 5 la 0 înainte de pauză, iar în minutul 59 și-a completat dubla. Peste încă două minute, Dony Malen, care bifase și două pase decisive, a stabilit scorul final de 7 la 0.

Olanda lui Xavi Hernandez a oprit turațiile în fața unei Grecii deja în genunchi, care nu a mai pierdut de aproape un secol atât de usturător, mai exact de la Mondialul din 1938. Totuși în grupă situația arată mult mai bine. Grecia are 8 puncte, la fel ca Germania și trebuie să mai joace în ultima etapă cu Serbia. Olandezii sunt la trei puncte în față și conduc grupa, așa că se va da bătălia pentru locul doi, ce oferă bilet în sferturi. Nemții au propriile ambiții, aseară câștigând pe terenul Serbiei. Discipolii lui Jurgen Klopp au condus cu 2 la 0 la pauză, după un autogol și reușita lui Florian Wirtz. La debutul său pentru națională, Brajan Gruda a marcat al treilea gol al Germaniei.

Sârbii au redus din diferență, dar au încheiat meciul cu nouă jucători pe teren, cedând cu 1 la 3. Spectacolul cu multe goluri din Liga Națiunilor nu a fost doar la Amsterdam. Într-un meci din Liga C, Islanda a oferit un alt recital ofensiv. A învins Bulgaria cu 5 la 0, în deplasare, iar Andri Gudjohnsen, fiul fostului internațional Eidur Gudjohnsen, a marcat de trei ori. Islandezii își păstrează astfel primul loc în grupă și sunt la un pas de promovarea în Liga B.