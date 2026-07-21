Unul dintre cei mai măreți fotbaliști englezi din toate timpurile, Kevin Keegan, a murit la vârsta de 75 de ani. Dublul câștigător al Balonului de Aur a pierdut lupta cu cancerul. De-a lungul timpului a fost o figură emblematică și ca antrenor, excelând pe teren și în afara lui la cluburi ca Liverpool, Hamburg, Newcastle și naționala Angliei.

Anunțul decesului său a fost făcut de familia fostului mare jucător și antrenor. Una dintre legendele clubului Liverpool, alături de care a cucerit trei titluri de campion, a plecat în 1977 la Hamburg, o mutare surprinzătoare pentru acele vremuri, iar în tricoul nemților a câștigat campionatul Germaniei și a cucerit două Baloane de Aur, în 1978 și 1979, singurul englez din istorie cu o asemenea performanță.

La națională, Keegan a fost căpitan și a marcat 21 de goluri în peste 60 de meciuri. Moștenirea sa este strâns legată de Newcastle United, unde a jucat, iar apoi a revenit ca antrenor, creând una dintre cele mai spectaculoase echipe din istoria turneului, fiind la un pas de titlu. În palmaresul său se numără și postul de selecționer al Angliei, care nu s-a încununat cu vreun succes major.