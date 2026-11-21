Două goluri extraordinare din corner au făcut jucătorii din Vietnam să strălucească în prima etapă a Mondialul Under 17. Mai întâi, un călcâi elegant, iar apoi o execuție de la marginea terenului, care a intrat direct în plasă au adus cifra 2 în dreptul Vietnamului în eșecul contra Belgiei.

Unul dintre atacanții Vietnamului se afla cu spatele la poartă și a pus călcâiul în calea mingii centrate din corner. A ieșit un gol superb, fiind deblocată tabela de scor în meciul cu Belgia. Europenii au răspuns cu trei goluri, iar în minutul 84, Vietnamul a produs o nouă fază de generic.

De această dată, mingea centrată din corner a avut o traiectorie spectaculoasă și a ajuns direct în plasă. Din păcate pentru Vietnam, golurile superbe nu au ajutat la obținerea punctelor. Belgia a câștigat cu 3 la 2 și are o victorie la debutul Mondialului Under 17 din Qatar.



