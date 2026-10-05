Dramatism la cote maxime în ultima etapă a Campionatului Mondial de raliuri. Suedezul Oliver Solberg a câștigat cursa din Sardinia și ar fi putut deveni campion, însă cu două viraje înainte de finiș a ajuns într-un șanț. În clasamentul general, pilotul de la Toyota a încheiat la câteva puncte în spatele britanicului Elfyn Evans, care a cucerit în premieră titlul mondial.

Această greșeală a lui Oliver Solberg va rămâne în istoria Campionatelor Mondiale de raliuri. Suedezul conducea detașat Raliul Italiei din Sardinia, dar avea nevoie de o prestație impecabilă în ultima probă specială. Rivalul din lupta pentru tiltlu, Elfyn Evans, stabilise timpul de referință, care nu a fost unul impresionant. Așa că Solberg avea șanse reale la punctele bonus, care i-ar fi adus titlul. Însă, cu doar 100 de metri până la linia de sosire, Toyota suedezului a ieșit de pe traseu, așa că s-au spulberat toate șansele, iar Elfyn Evans a declanșat sărbătoarea.

Solberg a câștigat Raliul Sardiniei, iar Evans a fost al cincilea. Totuși, în clasamentul general, pilotul de la Toyota, a încheiat la cinci puncte în fața rivalului suedez și a cucerit titlul. Elfyn Evans, care a fost asistat de Scott Martin, este primul campion mondial din Marea Britanie din ultimii 25 de ani.

Elfyn EVANS, PILOT „TOYOTA”: „Credeam că nu mai sunt șanse. Nu am avut cea mai prestație în această etapă. Am dat totul, dar nu a fost impecabil. Îmi pare rău pentru Oliver, a avut un weekend incredibil, îmi pare rău de modul în care a pierdut aproape de finiș.”

Iar Solberg a trăit o dramă și rămâne doar cu argintul, după cele 13 etape ale sezonului.

Oliver SOLBERG, PILOT „TOYOTA”: „Am dat totul până la urmă și aici vorbim de două viraje. Când ești atât de aproape... Nu am crezut cu adevărat de la începutul weekendului, darr treptat am început să cred din ce în ce mai mult. ”

Elfyn Evans a câștigat titlul la piloți, în timp ce clasamentul constructorilor a fost dominat de echipa sa, Toyota Gazoo Racing, la care este legitimat și Solberg, la fel ca ocupantul locului 3, Sami Pajari.