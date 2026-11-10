Momente de neuitat pentru luptătorul de taekwondo, Dmitrii Balagula. Sportivul nostru s-a întors cu medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de tineret și a fost întâmpinat cu multe aplauze și urale la revenirea acasă. Un alt motiv de sărbătoare a fost ziua sa de naștere, când a împlinit 16 ani și a urcat pe podiumul olimpic.

Zeci de rude, prieteni și colegi au pregătit pancarte, flori și baloane, iar atunci când Dmitrii Balagula a ajuns acasă, l-au scăldat în urale. Tânărul luptător de taekwondo a obținut bronzul olimpic la tineret pe 8 noiembrie, când și-a făcut un cadou minunat de ziua de naștere.

Dmitrii BALAGULA, LUPTĂTOR DE TAEWKONDO: „ Foarte cald, a fost ceva șocant pentru mine, este prima dată în viața mea.”

Dmitrii Balagula a avut prima provocare, înainte de cântarul oficial. S-a încadrat cu succes în limitele categoriei de 48 de kilograme și a învins un adversar din Etiopia în sferturi. Ulterior, în semifinale nu a trecut de un egiptean, așa că s-a ales cu medalia de bronz.

Dmitrii TARCENCOV, ANTRENOR DE TAERKWONDO: „ Noi am știut, am spus și la Comitetul Olimpic. Dacă noi vom intra în categoria noastră, vom ocupa un loc și vom aduce o medalie acasă. ”

Este prima medalie în proba de taekwondo din istoria țării noastre la Jocurile Olimpice de tineret.