Unul dintre cei mai longevivi antrenori din Premier League, Eddie Howe, pleacă de la Newcastle United. După cinci ani petrecuți la cârma echipei, tehnicianul britanic a demisionat, având în palmares un trofeu.

Eddie Howe a adus celor de la Newcastle primul trofeu din ultimii 70 de ani, câștigând în 2025 Cupa Ligii Angliei. Motivul plecării sale ar fi comportamentul ciudat al clubului pe piața de transferuri. Au fost vânduți doi lideri ai echipei, Sandro Tonali și Anthony Gordon, fiind cu bagajele făcute și căpitanul Bruno Guimaraes.

În schimb au venit câțiva jucători, care nu au statut de vedete. Newcastle și-a vândut cei mai buni fotbaliștii și anii trecuți, așa că Eddie Howe nu a mai rezistat. Numit în funcție la sfârșit de 2025, tehnicianul pleacă după 231 de partide în care a obținut 116 victorii.

Singurul antrenor din Premier League mai longeviv în activitate este Mikel Arteta de la campioana Arsenal. Neamțul Matthias Jaissle de la clubul arab Al-Ahli este așteptat să îl înlocuiască pe Eddie Howe.