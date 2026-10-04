Surprize de proporții la Masters-ul din Beijing. Turneul din China a pierdut, în mai puțin de 24 de ore, primele două favorite ale turneului. Lidera mondială Elena Rybakina și numărul doi WTA, Aryna Sabalenka, au fost eliminate surprinzător de adversare mult mai prost cotate.

Elena Rybakina, proaspăt devenită lideră mondială după triumful de la US Open, a părăsit Masters-ul din China încă din turul secund. Kazaha a disputat primul meci după finala de la US Open a câștigat primul set cu 6 la 3, dar Alina Charaeva, ocupanta locului 118 WTA, a întors partida. Rusoaica, care reprezintă Armenia, a devenit astfel cea mai slab clasată jucătoare din istoria clasamentului WTA care reușește să învingă lidera mondială după ce pierde primul set. Rybakina a comis și șapte duble greșeli, pierzând cu 4 la 6 și 3 la 6.

La o zi distanță, și Aryna Sabalenka a fost eliminată. A doua favorită a competiției a cedat în turul trei, contra Nikolei Bartunkova, scor 4 la 6 și 3 la 6. Jucătoarea de 20 de ani, clasată pe locul 34 mondial, a obținut cea mai importantă victorie a carierei.

Sabalenka nu a mai câștigat un trofeu de la „Sunshine Double”, Indian Wells și Miami, în primăvară. În schimb, celelalte favorite au rezistat. Mirra Andreeva, a patra favorită, a învins-o pe Polina Kudermetova cu 6 la 4 și 6 la 1 și a ajuns în optimile de finală. Rusoaica are deja zece victorii consecutive în acest sezon împotriva jucătoarelor din afara Top 100. Și Linda Noskova, favorita numărul cinci și finalista ediției precedente, continuă parcursul. Cehoaica a trecut fără emoții de Viktorija Golubic, scor 6-2, 6-1, în doar 56 de minute.

În competiție mai sunt și alte nume importante: Coco Gauff, cap de serie numărul trei și campioana de la Beijing din 2024, Iga Swiatek, favorita a opta și câștigătoarea ediției din 2023, dar și Elina Svitolina, Naomi Osaka, Karolina Muchova și Belinda Bencic. China Open, turneu de categorie WTA 1000, se desfășoară la Beijing până pe 11 octombrie și are un fond de premiere în valoare de aproape 9,5 milioane de dolari.