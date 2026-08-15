FC Argeș conduce în campionatul României, iar Petrolul ocupă locul doi, la un punct în spate, dar alte trei formații pot cel puțin să le egaleze punctajul. În meciurile de deschidere ale etapei a cincea, Argeș a remizat cu Farul, iar Petrolul s-a impus în deplasarea de la Voluntari.

Fundașul moldovean, Daniel Dumbrăvanu, a faultat în propriul careu, iar Petrolul Ploiești a beneficiat de un penalty, care a schimbat cursul jocului în minutul 9. Echipa sa, FC Voluntari, a egalat la scurt timp, după care a creat câteva ocazii uriașe. Totuși, la pauză a fost egalitate. În ciuda unui act secund destul de echilibrat, Petrolul a fost singura echipă care a înscris. Elvețianul Malula a marcat golul victoriei.

Petrolul s-a impus cu 2 la 1 și totalizează nouă puncte, după cinci meciuri disputate. Clubul din Ploiești ocupă treapta a doua în campionat, fiind la un punct în spatele unei alte surprize, FC Argeș. Formația din Pitești conduce provizoriu în Superliga României, aseară remizând cu Farul. Totul s-a decis până la jumătatea primei reprize, când ambele echipe au marcat câte un gol în decurs de patru minute.

La Argeș, moldoveanul Vadim Rață a fost titular. Echipa sa riscă să piardă fotoliul de lider la sfârșitul etapei a cincea, dacă cel puțin una dintre echipele Bucureștiului: FCSB, Rapid și Dinamo, își va câștiga meciul etapei.