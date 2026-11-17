De la volanul monopostului la cel al unei mașini de raliu prin deșerturile Saharei. Fernando Alonso revine la Dakar după o pauză de șapte ani pentru a doua sa participare. Dublul campion mondial de Formula 1 va participa la ediția din 2027, fără să renunțe însă la Marele Circ. Va fi, totodată, debutul la Dakar pentru Aston Martin, echipa lui Alonso din Formula 1.

Alonso va pilota un Aston Martin Dreadnought, un prototip de competiție inspirat de un vehicul creat inițial în format digital pentru jocul Call of Duty: Modern Warfare 4. Cei de la Aston Martin nu au experiența curselor rally, așa că mașina de competiție este pregătită de compania britanică Prodrive, care a colaborat și cu Dacia, la prototipul Sandrider. Tot de la Dacia, Aston Martin i-a adus pe legendarul Sebastien Loeb, de nouă ori campion mondial de raliuri, și Lucas Moraes, campion mondial en-titre în rally-raid. Așadar, vor fi trei echipaje, Fernando Alonso, urmând să aibă

alături un navigator cu experiență, Marc Coma, de cinci ori câștigător al Dakarului la categoria moto. Pentru Alonso nu este prima experiență în această competiție.

În 2020, la debutul său, a încheiat Raliul Dakar pe locul 13, după ce a obținut și o clasare pe poziția a doua într-una dintre probele speciale. De această dată, provocarea este și mai mare, pentru că spaniolul nu va avea o pauză de la Formula 1. Dakarul se va desfășura între 9 și 23 ianuarie, în Portugalia și Maroc, iar testele de presezon din Formula 1 sunt programate pentru 24-27 februarie, în Bahrain. Astfel, Alonso va avea la dispoziție doar câteva săptămâni între maratonul din deșert și pregătirea pentru un nou sezon de Formula 1, în care va concura pentru Aston Martin. Spaniolul, ajuns la 45 de ani, spune că Marele Circ rămâne prioritatea sa, dar consideră Dakarul o provocare pe care nu putea să o refuze. În 2027, Alonso va bifa al 24-lea sezon în Formula 1, unde este dublu campion mondial.