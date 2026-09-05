Real Betis a produs una dintre surprizele etapei a patra din LaLiga și a învins-o pe Real Madrid cu 1-0. Troy Parrott a marcat golul decisiv cu zece minute înainte de final, iar Álvaro Valles a devenit eroul gazdelor după ce i-a apărat lui Kylian Mbappé un penalty în prelungiri.

Real Betis - Real Madrid 1-0

Real Madrid a început în forță partida. Dean Huijsen a avut prima oportunitate importantă, însă Valles a intervenit, iar câteva minute mai târziu Vinícius Júnior a trimis în bară dintr-un unghi dificil, după o acțiune la care au mai participat Mbappé și Arda Güler.

Betis a echilibrat treptat jocul, cu Antony în prim-plan. Brazilianul i-a dat emoții lui Thibaut Courtois cu un șut la colțul scurt, dar marile ocazii ale finalului de repriză au aparținut tot madrilenilor. Mbappé a primit de la Vinícius și a fost aproape să deschidă scorul, însă Natan și Marc Bartra au intervenit decisiv în fața porții.

Parrott a lovit pe final

Mbappé a trecut din nou pe lângă gol imediat după pauză, când execuția sa cu efect s-a dus pe lângă poartă. Real Madrid nu a reușit însă să mențină presiunea, iar José Mourinho a răspuns printr-o triplă schimbare după aproximativ o oră de joc.

Mutările lui Manuel Pellegrini au fost, însă, cele care au avut efectul dorit. Cu zece minute înainte de final, Courtois a respins lovitura de cap a lui Nelson Deossa după un corner, dar Troy Parrott a reacționat primul și a trimis mingea în plasă din apropiere.

Finalul a adus o succesiune de momente dramatice. Carlos Espí a trimis mingea în poartă, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR.

Valles l-a blocat pe Mbappé în prelungiri

Real Madrid a primit apoi șansa uriașă de a egala. Natan l-a faultat pe Vinícius în careu în prelungiri, iar arbitrul a acordat penalty.

Mbappé și-a asumat execuția, dar Valles a ghicit intenția francezului și a apărat, securizând victoria lui Betis.

Succesul îi duce pe andaluzi la nouă puncte, la egalitate cu Real Madrid și Barcelona în fruntea clasamentului. Betis și-a prelungit totodată la cinci partide seria fără înfrângere pe teren propriu împotriva madrilenilor, cu două victorii și trei remize.

Pentru José Mourinho, rezultatul reprezintă prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Real Madrid și vine înaintea debutului în Champions League, împotriva uneia dintre fostele sale echipe, Inter Milano, scrie flashscore.ro.