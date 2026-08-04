Gafă ca la amatori în Africa de Sud. Un portar a fost eliminat, după ce a ieșit departe de propriile buturi și a luat mingea în mâini, de parcă s-ar fi aflat în careu.

Sipho Maseti nu și-a dat seama că se află la 10 de metri de propriul careu și a luat mingea în mâini fără vreo mustrare de conștiință. Portarul ar fi avut timp să o respingă sau să paseze, dar a crezut că se află în limitele zonei de marcaj de 16 metri.

O explicație a fazei caraghioase ar fi că pe teren mai era văzută o linie, care a rămas după un meci de rugby. Evident, goalkeeperul a fost eliminat imediat, iar un alt portar a intrat pe teren la schimb în locul unui jucător de câmp.

Din fericire, gafa a venit în prelungirile meciului, la scorul de 2 la 2, iar adversarii nu au avut timp pentru a profita de avantajul numeric de pe teren.