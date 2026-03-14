George Russell, care a obținut ieri pole positionul la sprintul din cadrul Marelui Premiu al Chinei, a câștigat în această dimineață cursa, demonstrând încă o dată dominația Mercedes din acest debut de sezon în Formula 1. La final, britanicul s-a declarat fericit și l-a felicitat pe Lewis Hamilton, care i-a pus probleme serioase în prima parte a cursei, scrie eurosport.ro.

Mercedes este pe val în debutul de sezon 2026 al Formulei 1. "Săgețile argintii", care au făcut dubla în Marele Premiu al Australiei, domină, cel puțin până acum, și weekend-ul Marelui Premiu al Chinei. După ce au fost primii în singura sesiune de antrenamente de pe circuitul Shanghai International Circuit, cei doi coechipieri Mercedes au dominat și calificările pentru cursa de sprint, în care George Russell a plecat din pole position.

Britanicul a dat o luptă senzațională cu Lewis Hamilton în primele tururi de circuit, dar pilotul de la Mercedes a preluat conducerea în turul 5 și nu a mai putut fi depășit de niciun rival, obținând victoria.

Russell a fost urmat pe podium de Charles Leclerc și Lewis Hamilton, în timp ce campionul mondial en-titre, Lando Norris, s-a clasat pe locul 4, iar Max Verstappen a fost doar pe 9.

Russell, fericit după victoria din cursa de sprint de la MP al Chinei

La finalul cursei de sprint, George Russell a făcut câteva declarații, arătându-se încântat de rezultatul obținut. Britanicul a ținut să-l felicite pe Lewis Hamilton pentru startul pe care l-a avut astăzi pe circuit și a vorbit despre experiența uriașă a septuplului campion mondial.

„A fost o cursă amuzantă, până la urmă. Din punct de vedere strategic, nu e ușor să faci alegerea corectă. Am preluat controlul cursei, după a venit Safety Car-ul, dar sunt fericit.

Primul viraj e foarte lung, dacă pe un singur tur folosești prea mult, îți distrugi pneul față stânga. Lewis a făcut o treabă excepțională în primele tururi. Are 20 de ani de experiență, încă mai am de învățat.

Cred că putem aduce mai mult, ziua de ieri a fost bună. Ferrari pare mai lentă în calificări, dar e aproape de noi în ritm de cursă. Trebuie să aducem îmbunătățiri", a declarat George Russell.