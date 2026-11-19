Gol desprins din jocurile video pe consolă în campionatul Braziliei. Un jucător de la Athletico Paranaense a șutat din propria jumătate de teren și a înscris o reușită de poveste.

Kerwin Vargas s-a trezit înconjurat de mai mulți adversari. În loc să încetinească faza pentru a aștepta ajutorul coechipierilor, columbianul a găsit o soluție ingenioasă. Chiar dacă era în propria jumătate de teren, la peste 60 de metri de poarta adversă, Vargas a șutat ideal, profitând și de poziția înaintată a goalkeeper-ului.

Bijuteria de pus în ramă a deschis scorul în partida cu lidera campionatului Braziliei, Flamengo. Totuși, prima clasată a întors scorul și s-a impus cu 2 la 1, fostul star de la Chelsea și Arsenal, Jorginho, marcând din penalty golul decisiv. Athletico Paranaense ocupă locul 5 în clasament, după 35 de etape.