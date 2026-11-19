Fenomenul GTA VI a lovit și lumea sportului. Bryan Mbeumo a fost taxat de fanii de la Manchester United, după ce la miezul nopții a postat că așteaptă descărcarea jocului. Conor McGregor le-a dat o zi liberă oamenilor din echipă, iar piloții din Formula 1 și-au luat consolele cu ei înaiantea Marelui Premiu din Las Vegas.

„ - Ai cumpărat deja GTA VI?

- Oh, omule, uite.

- Deja este gata pentru GATA VI.

- Abia aștept. Jocul mă va face să stau acasă zilnic.

- După antrenamente...

- După antrenamente.”

Bryan Mbeumo s-a aflat printre milioanele de nerăbdători, care au așteptat noaptea trecută lansarea GTA VI. Camerunezul de la Manchester United a postat o imagine cu monitorul său la miezul nopții și i-a înfuriat pe fani. Internauții i-au scris să plece la somn, mai ales că astăzi a fost programat primul antrenament cu noul tehnician, Mauricio Pochettino, iar duminică este programat duelul dintre Liverpool și Manchester United. Din fericire pentru suporterii diavolilor roșii și atacantul de la Liverpool, Alexander Isak, este fan GTA.

Alexander ISAK, FOTBALIST: „ Cred că va fi complicat să dați de mine începând cu data de 19, când apare jocul. Mă voi izola.”

Fenomenul, care a lovit planeta, numit simbolic „gripa GTA” a cuprins numeroși sportivi. Tutu Atwell, jucător de fotbal american la Los Angeles Rams, a spus că mama sa s-ar putea să nu mai audă de el câteva zile după lansare, iar baschetbalistul Steven Adamans, de la Houston Rockets, a zis, mai în glumă, mai în serios, că la sfârșitul lunii, sportul din SUA va avea de suferit.

Steven ADAMS, BASCHETBALIST „HOUSTON ROCKETS”: „ Apare GTA. Uitați-vă în liga nord-americană de fotbal și în toate celelalte ligi și vedeți degradarea. În noiembrie, performanțele vor scădea, iar apoi vor reveni, când băieții vor fi sătuli, să sperăm că vor termina jocul. Antrenorii, la fel.”

Starul din UFC, Conor McGregor, și-a anunțat toți cei aproximativ 400 de angajați din echipă că primesc o zi liberă pentru ca să se poată bucura de joc. Iar Lewis Hamilton și-a luat consola în Las Vegas, unde în weekend se va desfășura o nouă etapă din Formula 1. Piloții, inclusiv campionul Kimi Antonelli, s-au declarat mari fani ai seriei.

Lewis HAMILTON, PILOT „FERRARI”: „ Am consola cu mine, dar am și simulatorul Formula 1 cu mine. Îl folosesc în fiecare weekend de curse, deoarece mă ajută să obțin rezultatul pe care îl doresc.”

Andrea KIMI ANTONELLI, PILOT „MERCEDES”: „ Mă simt de parcă m-am întors cu 10 ani în urmă. Sunt entuziasmat ca un copil. Voi juca, cu siguranță, după weekend, în cele trei zile libere, pe care le voi avea. ”

În lumea GTA VI, orașul Vice City este asemănător cu Miami. Cu această ocazie, clubul Miami Heat a transformat lansarea într-un adevărat eveniment sportiv. Echipa din NBA a devenit pentru o seară „Vice City Heat”, cu echipamente speciale, un teren decorat în stilul jocului și produse tematice. Miami a câștigat cu 137 la 130 partida cu Milwaukee Bucks de noaptea trecută.

Tricourile ediției speciale s-au epuizat în aproximativ 90 de minute, iar Rockstar Games le-a oferit baschetbaliștilor console personalizate și copii ale jocului, care a revenit cu o nouă ediție după 13 ani de așteptare.