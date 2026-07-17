Un meci disputat aseară în preliminariile Europa League a fost întrerupt pentru un sfert de oră din cauza fanilor clubului CSKA Sofia. Bulgarii veniți în Irlanda de Nord au atacat suporterii adverși, care au coborât din tribune pe teren pentru a fi în siguranță. CSKA a câștigat până la urmă dubla manșă, la fel da Dynamo Kiev, care a eliminat-o la penalty-uri pe Universitatea Cluj.

În repriza a doua a meciului dintre Derry City și CSKA Sofia, fanii bulgari au încercat să forțeze gardul de protecție pentru a pătrunde în tribuna cu microbiștii gazdelor. Cele două tabere au aruncat cu diferite obiecte și s-au insultat reciproc. Mulți dintre irlandezi au intrat pe teren de frica incidentelor, printre ei fiind și copii mici.

Zecile de ultrași ai clubului CSKA Sofia au provocat dezordine în Irlanda de Nord. Conflictele au avut loc și în afara terenului, iar polițiștii nu au părut pregătiți pentru a preveni incidentele.

Partida a fost înreruptă pentru aproximativ un sfert de oră din cauza incidentelor, atunci când CSKA Sofia era condusă cu 1 la 0, iar la general scorul era egal. Totuși, bulgarii au revenit, marcând două goluri și calificându-se în turul doi preliminar al Ligii Europei, unde vor da piept cu Qarabag. Tot acolo a ajuns și câștigătoarea Cupei Ucrainei, Dynamo Kiev. Formația din capitală a dat piept cu Universitatea Cluj. Pe parcursul a două meciuri, inclusiv în reprizele de prelungiri, echipele nu au marcat niciun gol, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Dorin Codrea și Alexandru Chipciu nu au marcat de la 11 metri și au pierdut exact ca în finala Supercupei României.

U Cluj își va continua aventura în turul doi de calificare din Conference League, unde va juca împotriva novegienilor de la Brann.