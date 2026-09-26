Haos la Marele Premiu al Azerbaidjanului. Cursa a avut nevoie de două întreruperi din cauza accidentelor. Doar 15 din cei 22 de piloți au ajuns la finiș. George Russell a făcut o cursă impecabilă și a câștigat la Baku, micșorând diferența față de coechipierul său, Andrea Kimi Antonelli, în fruntea clasamentului general. A fost o cursă de coșmar pentru McLaren și un succes pentru Red Bull.

Plecat din pole-position, George Russell a avut un start fără probleme și și-a păstrat prima poziție. În spatele său, Oscar Piastri a urcat pe locul secund, după ce l-a depășit pe Charles Leclerc. Max Verstappen a început spectaculos de pe locul 8 și a recuperat rapid trei poziții. Coechipierul său, Isack Hadjar, a avansat, la fel, iar Red Bull a început să amenințe poziția lui Piastri, făcând schimb de locuri între Verstappen și Hadjar. George Russell a avut un ritm superb, dar în turul 31, avantajul s-a spulberat, după ce Alexander Albon a pierdut controlul mașinii și a ajuns în zid. Safety-car-ul a intrat pe circuit, iar piloții au profitat pentru a efectua opririle la boxe. Restartul din turul 36 nu a durat mult. Franco Colapinto a intrat în Pierre Gasly, coechipierul său de la Alpine, iar în incident a fost implicat și Lando Norris, care a trebuit să abandoneze.

La scurt timp, Arvid Lindblad și Liam Lawson s-au acroșat, astfel că mașina de siguranță a revenit pe circuit. După a doua reluare a cursei, în turul 39, Verstappen a încercat să se apropie de Russell, dar britanicul a rezistat și a obținut a treia victorie a sezonului. Olandezul Verstappen a încheiat pe locul secund, iar Isack Hadjar a completat top 3, fiind primul podium dublu pentru Red Bull după Marele Premiu al Chinei din 2024.

Charles Leclerc a fost al patrulea, iar Kimi Antonelli a urcat de pe locul 16 la start pe al cincilea. McLaren a avut parte de o cursă dificilă: Lando Norris a abandonat, în timp ce Oscar Piastri a terminat doar pe locul 14, deși ambii erau aproape să aducă puncte. Șapte din cei 22 de piloți au abandonat pe parcursul întrecerii, așa că pe lângă Lewis Hamilton, în top 10 au intrat Arvid Lindblad, piloții Haas: Esteban Ocon și Oliver Bearman, dar și Carlos Sainz. Victoria lui Russell l-a apropiat de coechipierul său, liderul clasamentului general, Kimi Antonelli, la 66 de puncte. Următoarea etapă a sezonului este Marele Premiu al Malaeziei, pe circuitul de la Sepang.