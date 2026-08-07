Situație incredibilă la Masters-ul din Montreal. Pentru prima dată în istoria tenisului, un singur tenismen din top 10 mondial a rămas în concurs înaintea optimilor unui turneu ATP 1000. Ultima mare supriză a reușit-o Cameron Norrie, care a salvat o minge de meci și a revenit spectaculos în duelul cu al treilea favorit la titlu, Alex De Minaur.

Alex De Minaur a avut șansa de a ajunge departe la Montreal, ținând cont că în concurs rămăsese un singur tenismen aflat mai sus în top-ul mondial, înainte ca australianul să joace împotriva lui Cameron Norrie. De Minaur a disputat ultima dată o finală ATP 1000 în 2023, tot la Masters-ul Canadei. Jucătorul de pe locul 7 în lume nu va prinde ultimul act în acest an, chiar dacă a început bine meciul cu Norrie.

Australianul s-a impus cu 7 la 5 în primul set, iar în al doilea a condus cu 5 la 2 și a avut minge de meci. Cameron Norrie a salvat-o după care a avut o revenire fantastică. Britanicul a câștigat trei game-uri la rând și a închis setul la tie-break. Cu moralul la pământ, Minaur a cedat fără drept de apel în decisiv cu 1 la 6.

Odată cu eliminarea lui De Minaur, pe tabloul principal a rămas doar Ben Shelton, reprezentant al top-ului 10 mondial. Americanul abia urmează să joace în șaisprezecimi cu Zizou Bergs, așa că există riscul ca în optimi să nu fie niciun jucător dintre primii 10 ai lumii, ceea ce nu s-a mai întâmplat la un turneu Masters. Sinner, Alcaraz și Djokovic nu au participat, favoritul gazdelor, Auger-Aliassime s-a retras, iar Zverev, Medvedev și Fritz au fost eliminați prematur, așa că este șansa tinerelor talente. Ibericul de 19 ani, în plină ascensiune, Rafa Jodar l-a bătut pe finalistul de Grand Slam, Lorenzo Musetti, pentru a doua oară în ultima săptămână.

În optimi, Jodar se va duela cu Jiri Lehecka, al optulea favorit la titlu, care l-a învins cu 6 la 3 și 6 la 4 pe Alexander Blockx. Meciurile din șaisprezecimi la Montreal continuă în această seară, când duelul cap de afiș este cel dintre experimentatul Casper Ruud și un alt jucător din tabăra tinerelor talente, Joao Fonseca.