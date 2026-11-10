Lotul Republicii Moldova încheie Jocurile Olimpice de Tineret cu o nouă medalie. Vladimir Culiș a cucerit în această seară bronzul în proba de aruncare a suliței. Așadar, bilanțul final al țării noastre la competiția din Senegal este de trei distincții de bronz.

Vladimir Culiș a avut șase aruncări în marea finală de aruncare a suliței, unde au participat șapte atleți. Cea mai bună dintre încercările moldoveanului i-a adus rezultatul de 67 de metri și 43 de centimetri. Culiș a fost devansat de columbianul Dilan Andes Graciano și campionul Marko Kaethler din Paraguay.

Vladimir Culiș are 17 ani și este antrenat de mama sa, Irina Culiș. Atletul este ultimul reprezentant al țării noastre, care a participat la Jocurile Olimpice de tineret. Actuala ediție are loc în capitala Senegalului, Dakar, unde Moldova a trimis un lot format din nouă sportivi, care a cucerit trei medalii. Vladimir Culiș, Dmitrii Balagula, la taekwondo, și Alexandra Chiron, la judo, au urcat pe podium, toți ocupând locul trei.