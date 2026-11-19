FIFA a publicat lista celor trei candidați pentru alegerile de la vârful forului mondial al fotbalului. Gianni Infantino se va confrunta cu două amenințări în încercarea sa de a-și păstrat titlul de campion en-titre.

Cei doi oameni care vor încerca să oprească dominația lui Infantino de peste 10 ani sunt președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, și fostul șef al Federației Japoneze de Fotbal, Kohzo Tashima, scrie g4media.ro

Candidații vor afla dacă sunt admiși, în urma verificărilor, cel târziu pe data de 18 februarie 2027.

Diallo a primit susținerea UEFA în lupta pentru a-l detrona pe elvețianul aflat la conducere. Este bine cunoscută relația tensionată pe care UEFA o are cu FIFA, mai ales după controversele tot mai frecvente apărute după Mondialul din SUA în jurul lui Gianni Infantino.

Alegerile vor avea loc pe 18 martie 2027, la Rabat. Vor fi primele în care Infantino va avea de furcă, după ce în 2023 n-a avut parte de contracandidați.