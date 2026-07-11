Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-4, și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala turneului de la Wimbledon.

Jannik Sinner - Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4

Campionul en-titre a controlat semifinala și îl va întâlni duminică (12 iulie), în ultimul act, pe Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP).

Sinner nu i-a oferit aproape nicio șansă lui Djokovic și s-a impus după trei seturi încheiate cu același scor. Liderul mondial a fost superior atât la serviciu, cât și în schimburile de mingi.

Italianul a reușit 16 ași, nu a comis niciun dublu fault și a încheiat partida cu 40 de lovituri direct câștigătoare și doar 15 erori neforțate.

Sinner a câștigat 88% dintre punctele jucate cu primul serviciu și 61% dintre cele disputate cu al doilea. Djokovic a avut o singură oportunitate de break pe parcursul întâlnirii, însă italianul a salvat-o.

Sinner, șase victorii în ultimele șapte dueluri cu Djokovic

Succesul de la Wimbledon a confirmat perioada foarte bună traversată de liderul ATP în confruntările directe cu Djokovic.

Sinner a câștigat șase dintre ultimele șapte meciuri disputate împotriva sârbului și și-a adjudecat ultimele șase seturi jucate în fața acestuia.

Italianul a ajuns, totodată, la 13 victorii consecutive la Wimbledon și la 36 de succese în ultimele sale 37 de partide. Semifinala cu Djokovic i-a adus victoria cu numărul 43 în sezonul 2026.

O nouă performanță pentru liderul mondial

Prin calificarea în ultimul act, Sinner a devenit primul lider ATP care ajunge în două finale consecutive la Wimbledon după Djokovic, care a reușit această performanță între edițiile din 2019 și 2021.

Italianul este și primul număr unu mondial care dispută două finale consecutive pe iarba londoneză după Rafael Nadal, prezent în ultimul act în 2010 și 2011.

Sinner a obținut 26 de victorii în primele sale 30 de meciuri disputate la Wimbledon. În Era Open, doar John Newcombe, Boris Becker și Bjorn Borg au avut un bilanț mai bun în același interval, fiecare cu câte 27 de succese, scrie flashscore.ro

Sinner îl va întâlni pe Zverev în finală

În finala de duminică (12 iulie), Sinner îl va înfrunta pe Alexander Zverev, care a trecut în trei seturi de britanicul Arthur Fery în prima semifinală a zilei.

Liderul mondial conduce cu 10-4 în întâlnirile directe cu germanul și a câștigat ultimele nouă confruntări dintre cei doi. Sinner și-a adjudecat, de asemenea, ultimele 14 seturi disputate împotriva lui Zverev.

Ultimul act îi va aduce față în față pe campionul en-titre de la Wimbledon și pe câștigătorul din acest an de la Roland Garros.