Levski Sofia va juca în turul trei de calificare contra formației Kairat Almaty, campioana Kazahstanului, care anul trecut a jucat în grupa unică din Champions League. Visează să ajungă la turneul final și Aarhus. Campioana Danemarcei a reușit revenirea serii. După ce a pierdut cu 1 la 4 în prima manșă, vikingii au învins în retur la seria loviturilor de departajare.

Aarhus pierduse pe teren propriu cu 1 la 4 în fața campioanei Poloniei, Lech. Returul de la Poznan părea o formalitate, danezii fiind considerați sortiți la eliminare. Coșmarul din Danemarca părea să continue, după ce arbitrul a dictat un penalty în favoarea polonezilor. Însă, după consultarea sistemului VAR, lovitura de pedeapsă a fost anulată.

Aarhus a avut un singur șut pe spațiul porții în prima repriză, dar randamentul a fost maxim, mingea intrând în plasă. Vikingii au beneficiat de un penalty în minutul 52, iar Tingager a făcut 3 la 0 cu un sfert de oră până la final. Polonezii aveau nevoie de un gol, dar nu au putut marca în timpul regulamentar. La general, după 90 de minute, a fost 4 la 4, iar în prelungiri, Lech Poznan a putut, în sfârșit, să înscrie. Doar că bucuria polonezilor a durat doar cinci minute. Puștiul de doar 18 ani, Tomas Kristjansson, a înscris și a readus echilibrul scorului general.

Aarhus a dat dovadă de un caracter de fier și a revenit chiar și la seria loviturilor de departajare, unde au fost conduși cu 1 la 0, după primele lovituri. Portarul Mads Hendestad a apărat două șuturi, iar Aarhus merge mai departe, după o bătălie cu scenariu de film thriller.

Aarhus va da piept în turul trei preliminar al Ligii Campionilor cu azerii de la Sabah, care au trecut de KuPS. O altă dublă manșă decisă la seria penaltyurilor a fost cea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Kazahii au cedat cu 0 la 1 în prima manșă, iar acasă au repetat scorul, doar că, de data aceasta, în favoarea lor. Omonia a jucat în inferioritate numerică din minutul 26, iar în a doua reprize de prelungiri a mai avut un fotbalist eliminat. Campioana Ciprului a rezistat în nouă oameni, dar după 14 penalty-uri a pierdut cu 5 la 6.

Kairat a debutat anul trecut în faza de grupă a Ligii Campionilor și mai râvnește la o calificare, urmând să întâlnească campioana Bulgariei, Levski Sofia.