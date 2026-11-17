Selecționerul Lilian Popescu și-a asumat înfrângerea cu Insulele Feroe din ultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor, în urma căreia tricolorii au ratat prezența la barajul de promovare în Liga B. Tricolorii au cedat cu 0 la 1, iar antrenorul a vorbit despre problemele la nivel mental ale echipei. Moldova rămâne își păstrează locul în liga valorică C, îndeplinind obiectivul minim.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „ Nu am avut, ca să nu supăr băieții, unul, doi, trei lideri ca să stăpânim jocul. În primele cinci minute am pierdut mingea de vreo zece ori, asta vorbește despre psihologia jucătorilor.”

Moldova a avut un început de meci extrem de complicat pe terenul feroezilor, care joacă pe gazon sintetic. Gazdele s-au adaptat mult mai bine, au combinat elegant și în minutul 24 au deschis scorul prin Aki Samuelsen.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „ Cred că problema este mai mult, mentală. Este o echipă tânără și este prea devreme să ajungem acolo unde ne-am propus. Aceste 25 de minute au demonstrat asta. ”

Băieții noștri au avut o prestație ștearsă până la pauză, iar în actul secund au început să apară și ocaziile. Eroul din meciul trecut, împotriva Kazahstanului, Petru Popescu a ratat-o pe cea mai mare în minutul 57. Vladislav Baboglo, Alexandru Bețivu și Sergiu Perciun, în prelungiri, au bifat alte oportunități bune de a marca cel puțin un gol. Pe teren au evoluat mulți jucători ai noii generații și până într-un final mingea nu a intrat în poartă.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „Când vom fi gata să jucăm sub presiune, atunci lucrurile se vor schimba spre bine.”

Așadar, Moldova a pierdut cu 0 la 1 și a încheiat cele șase etape din grupă pe locul al treilea, având șapte puncte. Statul insular feroez, cu o populație de doar aproximativ 55 de mii de oameni, a adunat cu un punct mai mult și a ocupat treapta secundă. Aceasta oferă un bilet în barajul de promovare în Liga B, așa că o remiză cu Insulele Feroe ar fi fost suficientă pentru tricolori. Grupa a fost câștigată de Slovacia, care merge direct în Liga B, iar Kazahstan retrogradează de pe ultimul loc. În schimb, naționala noastră își păstrează un bilet în Liga C, a treia ca valoare, ceea ce a fost obiectivul minim în această campanie.