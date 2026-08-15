Eroul naționalei Spaniei la Campionatul Mondial, care a marcat golul decisiv în finala cu Argentina, își schimbă echipa. Ferran Torres a plecat de la FC Barcelona, care a acceptat oferta de aproximativ 50 de milioane de euro a celor de la Paris Saint-Germain.

„Aici este Parisul!”

Ferran Torres a fost prezentat de Paris Saint-Germain prin intermediul unui filmuleț în care fotbalistul răspunde la telefon clubului francez. După câteva săptămâni de zvonuri, transferul a fost confirmat. PSG a plătit ceva mai puțin de 50 de milioane de euro, potrivit diferitor surse, iar noul număr 9 al Parisului ar urma să încaseze circa 14 milioane de euro pe sezon. Contractul semnat de cele două părți este valabil până în 2031. Ferran a participat deja la primul antrenament, trecând printr-un coridor, alături de celelalte două transferuri ale PSG-ului: Lucas Digne și Magnes Akliouche.

Ferran Torres a dezvăluit că unul dintre motivele mutării a fost antrenorul parizienilor, Luis Enrique, care este și el spaniol. În plus, atacantul de 26 de ani încheie patru sezoane și jumătate la FC Barcelona, în care a fost ținta numărul 1 a criticilor în tabăra catalanilor, din cauza nenumăratelor ratări în momente importante. Fotbalistul crescut de Valencia nu s-a impus ca titular nici la Barcelona, nici la Manchester City, unde jucase până atunci. Chiar dacă s-a dedicat mereu echipei, mulți dintre fanii Barcelonei au răsuflat ușurați.

65 goluri și 23 de pase decisive a adunat Torres în 207 partide. Doar că, după ce a devenit erou la Cupa Mondială, Ferran a dat de înțeles că vrea să se simtă dorit cu tot dinadinsul de Barca pentru ca să rămână. Momentul său de glorie, care i-a adus multă popularitate, a venit în finala Cupei Mondiale, când a marcat în prelungiri golul Spaniei în finala cu Argentina, care a adus titlul Furiei Roja.

Ferran vine în locul lui Goncalo Ramos, care a obosit să fie rezervă și a plecat la AC Milan, și nu este clar dacă are un loc în primul 11 la cea mai bună echipă a Europei din ultimele două sezoane. Totodată, Barcelona a rămas fără încă un atacant central, după ce s-a despărțit și de Robert Lewandowski în această vară. Transferul lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid bate pasul pe loc, iar presa de profil scrie că noua țintă a catalanilor este columbianul de la Sporting Lisabona, Luis Suarez, care poartă numele uruguyanului Luis Suarez, un fotbalist legendar al echipei spaniole.