A făcut spectacol pe parchet și a demonstrat încă o dată de ce este unul dintre cei mai buni și spectaculoși baschetbaliști ai lumii. Luka Doncic a explodat noaptea trecută și a adunat 53 de puncte în meciul cu Portland Trail Blazers, iar echipa sa Los Angeles Lakers a obținut a patra victorie consecutivă. Slovenul a reușit inclusiv un coș fabulos, de la aproape jumătatea terenului.

Luka Doncic continuă să impresioneze în liga nord americană de baschet. Starul sloven a avut o nouă prestație spectaculoasă și a înscris 53 de puncte în victoria obținută de Los Angeles Lakers în fața celor de la Portland Trail Blazers. Baschetbalistul a intrat astfel în istoria clubului din California, după o evoluție de excepție.

Meciul a fost unul spectaculos, iar Doncic a fost principalul artizan al succesului. Pe lângă cele 53 de puncte, slovenul a încheiat partida cu cinci recuperări și cinci pase decisive. Acesta a marcat cinci coșuri de trei puncte și a produs unul din momentele serii chiar înainte de pauză. Doncic a înscris un coș de la aproximativ 19 metri, cu o aruncare spectaculoasă de la aproape celălalt capăt al terenului.

Reușita a ridicat publicul în picioare și a schimbat atmosfera din sală. După o primă repriză în care Portland a condus și la o diferență de 16 puncte, Lakers au revenit spectaculos în sfertul al treilea. Gazdele au reușit un parțial de 17 la 0, iar Doncic a înscris 20 de puncte numai în această perioadă. Portland a încercat să revină pe final și s-a apropiat la doar patru puncte, însă slovenul a rezolvat partida cu un coș decisiv cu 28 de secunde înainte de final.

Prin această prestație, Doncic a ajuns la 11 meciuri în carieră cu cel puțin 50 de puncte. Lakers au obținut astfel a patra victorie consecutivă și au ajuns la un bilanț de opt succese și două înfrângeri în acest sezon.

