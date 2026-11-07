A făcut spectacol pe parchet și a demonstrat încă o dată de ce este unul dintre cei mai buni și spectaculoși baschetbaliști ai lumii. Luka Doncic a explodat noaptea trecută și a adunat 53 de puncte în meciul cu Portland Trail Blazers, iar echipa sa Los Angeles Lakers a obținut a patra victorie consecutivă. Slovenul a reușit inclusiv un coș fabulos, de la aproape jumătatea terenului.

Arcadie Munteanu
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Luka Doncic continuă să impresioneze în liga nord americană de baschet. Starul sloven a avut o nouă prestație spectaculoasă și a înscris 53 de puncte în victoria obținută de Los Angeles Lakers în fața celor de la Portland Trail Blazers. Baschetbalistul a intrat astfel în istoria clubului din California, după o evoluție de excepție.

Meciul a fost unul spectaculos, iar Doncic a fost principalul artizan al succesului. Pe lângă cele 53 de puncte, slovenul a încheiat partida cu cinci recuperări și cinci pase decisive. Acesta a marcat cinci coșuri de trei puncte și a produs unul din momentele serii chiar înainte de pauză. Doncic a înscris un coș de la aproximativ 19 metri, cu o aruncare spectaculoasă de la aproape celălalt capăt al terenului.

Reușita a ridicat publicul în picioare și a schimbat atmosfera din sală. După o primă repriză în care Portland a condus și la o diferență de 16 puncte, Lakers au revenit spectaculos în sfertul al treilea. Gazdele au reușit un parțial de 17 la 0, iar Doncic a înscris 20 de puncte numai în această perioadă. Portland a încercat să revină pe final și s-a apropiat la doar patru puncte, însă slovenul a rezolvat partida cu un coș decisiv cu 28 de secunde înainte de final.

Prin această prestație, Doncic a ajuns la 11 meciuri în carieră cu cel puțin 50 de puncte. Lakers au obținut astfel a patra victorie consecutivă și au ajuns la un bilanț de opt succese și două înfrângeri în acest sezon.
 

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google