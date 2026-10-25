Manchester City a suferit primul eșec al sezonului în Premier League. Cetățenii au fost învinși de Aston Villa în etapa a opta. Campioana Arsenal a profitat din plin și a egalat-o la puncte pe City, cele două echipe împărțind prima poziție.

Nicolas Jackson a deschis scorul în minutul 6, după o eroare a fundașului Marc Guehi, care a pierdut controlul mingii în propria jumătate. City a reacționat și a avut mai multe ocazii de egalare. Iliman Ndiaye a trimis mingea în bară, iar portarul japonez Zion Suzuki a intervenit de mai multe ori. Egalarea a venit imediat după pauză, în minutul 52, când Erling Haaland a reluat cu capul centrarea lui Ndiaye, ajungând la al nouălea gol în campionat. Manchester City a fost aproape să preia conducerea, însă Suzuki a respins șutul lui Josko Gvardiol în transversală. În schimb, Aston Villa a lovit din nou în minutul 60. După o combinație cu Ibrahim Mbaye, Jackson a șutat din careu, profitând de gafa lui Donnarumma.

Oaspeții au forțat egalarea până la final, dar gazdele au rezistat. Aston Villa s-a impus cu 2 la 1, în timp ce City a pierdut puncte pentru prima dată în acest sezon, după șapte victorii la rând. În ciuda înfrângerii, echipa lui Enzo Maresca a rămas pe primul loc, cu 21 de puncte, însă Arsenal a egalat-o ulterior după victoria cu Everton. Ezri Konsa a deschis scorul în minutul 7, iar Gabriel Magalhães a stabilit rezultatul final de 2 la 0 în minutul 68.

Tot ieri, Tottenham Hotspur a bifat al doilea succes consecutiv, după șase etape în care nu câștigase. Spurs a învins în derby-ul Londrei de pe terenul grupării Chelsea. Portarul Mike Penders și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 77, iar Mathys Tel a înscris al doilea gol pe final, după o cursă superbă.

În celălalt meci al zilei, Fulham a învins-o în deplasare pe Coventry cu 1 la 0, prin golul marcat de Oscar Bobb în minutul 80. După opt etape, Manchester City și Arsenal conduc clasamentul cu câte 21 de puncte. Brighton ocupă pe locul trei.