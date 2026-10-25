Manchester City a suferit primul eșec al sezonului în Premier League. Cetățenii au fost învinși de Aston Villa în etapa a opta. Campioana Arsenal a profitat din plin și a egalat-o la puncte pe City, cele două echipe împărțind prima poziție.

Sergiu Tataru
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Nicolas Jackson a deschis scorul în minutul 6, după o eroare a fundașului Marc Guehi, care a pierdut controlul mingii în propria jumătate. City a reacționat și a avut mai multe ocazii de egalare. Iliman Ndiaye a trimis mingea în bară, iar portarul japonez Zion Suzuki a intervenit de mai multe ori. Egalarea a venit imediat după pauză, în minutul 52, când Erling Haaland a reluat cu capul centrarea lui Ndiaye, ajungând la al nouălea gol în campionat. Manchester City a fost aproape să preia conducerea, însă Suzuki a respins șutul lui Josko Gvardiol în transversală. În schimb, Aston Villa a lovit din nou în minutul 60. După o combinație cu Ibrahim Mbaye, Jackson a șutat din careu, profitând de gafa lui Donnarumma.

Oaspeții au forțat egalarea până la final, dar gazdele au rezistat. Aston Villa s-a impus cu 2 la 1, în timp ce City a pierdut puncte pentru prima dată în acest sezon, după șapte victorii la rând. În ciuda înfrângerii, echipa lui Enzo Maresca a rămas pe primul loc, cu 21 de puncte, însă Arsenal a egalat-o ulterior după victoria cu Everton. Ezri Konsa a deschis scorul în minutul 7, iar Gabriel Magalhães a stabilit rezultatul final de 2 la 0 în minutul 68.

Tot ieri, Tottenham Hotspur a bifat al doilea succes consecutiv, după șase etape în care nu câștigase. Spurs a învins în derby-ul Londrei de pe terenul grupării Chelsea. Portarul Mike Penders și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 77, iar Mathys Tel a înscris al doilea gol pe final, după o cursă superbă.

În celălalt meci al zilei, Fulham a învins-o în deplasare pe Coventry cu 1 la 0, prin golul marcat de Oscar Bobb în minutul 80. După opt etape, Manchester City și Arsenal conduc clasamentul cu câte 21 de puncte. Brighton ocupă pe locul trei.  

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google