Manchester United continuă ofensiva pe piața transferurilor și își reconstruiește serios compartimentul median. După aducerea brazilianului Andrey Santos, diavolii roșii au bătut palma și cu belgianul Youri Tielemans, care a impresionat la Mondial. Între timp United și-au asigurat și serviciile unui nou portar, iar conducerea de pe Old Trafford transmite un mesaj clar, obiectivul este revenirea în elita fotbalului englez și european.

Manchester United a reușit una dintre cele mai importante mutări ale verii. După mai multe zile de negocieri, clubul a ajuns la un acord cu Aston Villa pentru transferul lui Youri Tielemans. Belgianul de 29 de ani va costa aproximativ 41 de milioane de euro, sumă reprezentând clauza sa de reziliere. Mijlocașul urmează să semneze un contract pe patru ani, iar oficializarea transferului este așteptată în următoarele zile, după efectuarea vizitei medicale. Youri Tielemans a impresionat în această vară la Cupa Mondială, unde a fost căpitanul Belgiei și a avut un rol important în parcursul echipei până în sferturile de finală, marcând și o dublă în duelul cu Senegal.

Transferul lui Tielemans vine la doar o zi după prezentarea oficială a brazilianului Andrey Santos, cumpărat de la Chelsea pentru 50 de milioane de lire sterline. United va achita 48 de milioane garantate, plus alte două milioane sub formă de bonusuri, în timp ce Chelsea și-a păstrat un procent de 10 la sută dintr-un eventual transfer viitor. În vârstă de 22 de ani, Santos a semnat un contract valabil pe cinci sezoane și este văzut drept unul dintre oamenii de bază ai noii linii de mijloc.

Presa britanică notează că Michael Carrick și directorul sportiv Jason Wilcox au făcut din întărirea mijlocului principala prioritate a verii. Prin aceste două mutări, Manchester United schimbă aproape complet centrul terenului. Oficialii clubului consideră că experiența lui Tielemans și energia lui Andrey Santos pot readuce echilibrul într-un compartiment care a avut mari probleme în sezonul trecut. Între timp, „diavolii roșii” și-au rezolvat și situația dintre buturi.

Clubul l-a transferat pe Karl Darlow, liber de contract după despărțirea de Leeds United. Portarul galez, în vârstă de 35 de ani, a semnat un contract pe doi ani și va aduce experiență într-un compartiment rămas descoperit după plecarea lui André Onana sub formă de împrumut și iminenta despărțire de Altay Bayındır. Campania de achiziții nu se încheie aici. Presa din Anglia scrie că Manchester United continuă să caute întăriri în defensivă și în atac, iar oficialii clubului sunt convinși că actuala perioadă de mercato reprezintă începutul unei reconstrucții ample, menită să readucă echipa în lupta pentru titlul din Premier League și pentru trofeele europene.