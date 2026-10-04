Marc Márquez a câștigat Marele Premiu al Japoniei și a relansat spectaculos lupta pentru titlul mondial. Campionul în exercițiu s-a apropiat la două puncte de liderul clasamentului general și a făcut astfel „dubla” în Japonia, după ce s-a impus și în cursa Sprint de sâmbătă.

Jorge Martín a pornit din pole-position și a reușit să-și păstreze prima poziție în primele tururi. Marc Márquez a rămas însă foarte aproape, iar cei doi s-au desprins de restul plutonului. Momentul decisiv a venit în turul 11. Márquez a profitat de o mică eroare a lui Martín și a trecut în frunte în virajul 9. Spaniolul de la Aprilia a încercat să țină pasul, dar pilotul Ducati a mărit treptat ritmul și nu i-a mai oferit nicio șansă de atac.

Cursa nu a fost lipsită de incidente. Diogo Moreira și Alex Márquez au abandonat după accidente. Fratele său mai mare, Marc Marquez, a trecut primul linia de sosire după 24 de tururi, Martín a încheiat pe locul secund, iar Marco Bezzecchi a completat podiumul, după ce a rezistat atacurilor lui Enea Bastianini în ultimele tururi.

Pentru Marc Marquez, succesul de la Motegi este al patrulea triumf pe acest circuit și îi aduce maximum de puncte în weekend, veteranul câștigând și sprintul. Mai important, diferența față de Jorge Martín în clasamentul general s-a redus de la 12 la doar două puncte, așa că Marquez poate visa la al optulea titlu la clasa regină, MotoGP. Mai sunt șase etape până la finalul sezonului. Următoarea cursă va avea loc în Indonezia, la Mandalika, unde Martín va încerca să-și apere poziția de lider în fața campionului mondial.