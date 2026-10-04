Max Verstappen a obținut prima victorie din acest sezon de Formula 1, după o cursă spectaculoasă, desfășurată pe circuitul Sepang din Malaezia. Ploaia torențială a dat peste cap planurile echipelor, iar startul a fost amânat cu peste o oră și jumătate. Kimi Antonelli a încheiat pe locul secund, în timp ce Lewis Hamilton a completat podiumul după o revenire impresionantă.

Etapa de astăzi a avut loc în Malaezia, dar a purtat numele Marelui Premiu din Bahrain, unde conflictul din Orientul Mijlociu a făcut imposibilă desfășurarea cursei. Ploaia torențială a amânat startul cu aproximativ o oră și 40 de minute. Când piloții au putut, în sfârșit, să pornească, pista era încă umedă, iar alegerea pneurilor a devenit esențială. Max Verstappen a plecat din pole-position, dar a pierdut imediat conducerea. Kimi Antonelli și George Russell, ambii de la Mercedes, au profitat și au urcat în fața pilotului Red Bull.

Verstappen nu a cedat însă și a început să recupereze încă din primele tururi. Iar cei de la Ferrari, Leclerc și Hamilton, au ajuns la coadă după un start dezastuos. Un prim moment important a venit după ieșirea în decor a lui Valtteri Bottas. Safety Car-ul a intrat pe circuit, iar majoritatea echipelor au profitat de neutralizare pentru a schimba pneurile. La reluare, Verstappen a atacat decisiv și a revenit pe prima poziție. Însă, cea mai tare răsturnare de situație a reușit-o Lewis Hamilton. Britanicul de la Ferrari a ajuns pe locul 18 în turul 9, iar la finiș a fost al treilea.

George Russell, care se afla în lupta pentru podium, a avut parte de un final de coșmar. Pilotul Mercedes a fost nevoit să abandoneze cu cinci tururi înainte de sosire, după o problemă tehnică. Un nou Safety Car a apărut spre final, însă Verstappen a gestionat fără emoții ultimele tururi și a trecut primul linia de sosire. Pilotul Red Bull obține astfel prima victorie a sezonului și al 72-lea succes din carieră.

Kimi Antonelli a ocupat locul doi, Lewis Hamilton a completat podiumul, fiind urmat de coechipierul său, Charles Leclerc, care a urcat și el o mulțime de poziții. În clasamentul general, Andrea Kimi Antonelli, rămâne lider autoritar. Pilotul Mercedes a profitat de retragerea lui Russell și s-a distanțat la 84 de puncte în fața sa. Lewis Hamilton este al treilea în clasament. Următoarea etapă din Formula 1, a 17-a, va avea loc între 9 și 11 octombrie, la Marele Premiu din Singapore.