Prima medalie pentru țara noastră la Campionatul European Under 23 de canoe. Mihai Chihaia a cucerit distincția de bronz pe distanța de 500 de metri.

Mihai Chihaia a urcat pe treapta a treia a podiumului în spatele unui chinez și campioniului Adam Rudolf din Cehia. Moldoveanul a încheiat proba individuală pe distanța de 500 de metri în 2 minute, 3 secunde și 70 de sutimi. Diferența față de prima poziție a fost de mai puțin de o secundă și jumătate.

Mihai Chihaia a fost aprope de bronz și pe distanța de 200 de metri, dar a ajuns pe locul 4, la 25 de sutimi de secundă până la podium. El este singurul reprezentant al țării nostre la Campionatul Mondial de până la 23 de ani în concursurile masculine, Elena Glizan concurând la feminin. Astăzi se încheie turneul continental din Halifax, Canada, unde participă și juniorii, Moldova având un lot format din 8 sportivi.