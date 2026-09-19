Moldova a dominat probele masculine de la Campionatul Balcanic de tenis de masă, desfășurat în Sarajevo, capitala Bosniei. Băieții noștri au câștigat în premieră turneul. Totodată, Vladislav Ursu a câștigat finala la simplu în fața lui Andrei Puțuntică.

Vladislav Ursu l-a învins pe Andrei Puțuntică în finala probei de simplu, iar la dublu conaționalii noștri au făcut pereche și au devenit campioni. Ursu a câștigat și la dublu mixt, alături de o reprezentantă a Bulgariei, în timp ce Puțuntică a fost pe locul al treilea.

Liderii naționalei din Moldova, din care a mai făcut parte și Cezar Cozmolici, au făcut furori în proba masculină pe echipe. Tricolorii au învins Serbia în marea finală și au câștigat în premieră aurul balcanic. A fost și prima competiție importantă sub conducerea noului antrenor Veniamin Dubrovin. În luna mai, Moldova a participat pentru prima dată la Campionatul Mondial, unde băieții noștri au trecut de grupe și au ajuns până în șaisprezecimi.